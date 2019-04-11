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أول تعليق لشيرين عبدالوهاب بعد التحقيق معها

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شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

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أنهت نقابة المهن الموسيقية، التحقيق مع المطربة شيرين عبد الوهاب مساء الاربعاء، بعد ضجة كبيرة أثارتها بسبب تصريحاتها الاخيرة خلال حفل غنائي في البحرين اتهمت خلالها بالإساءة إلى مصر.

أكدت شيرين أن  رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، علي الشريعي، الذي تحدث عن رفضها الاعتذار لم يحضر التحقيقات، حسبما نقلته "سكاي نيوز".

وقالت شيرين: "كل الكلام الذي قيل بأني أتحدى النقابة غير صحيح، فأنا ابنة من أبناء النقابة، وذهابي اليوم كذّب كل الادعاءات، وعندي استعداد للاعتذار لبلدي مرة واثنين وألف ".

وشددت على أن عدم إدلائها بأي تصريحات للصحافة من قبل، يأتي احتراما للنقابة وللتحقيقات .

وكانت صحف ووسائل إعلام محلية نقلت عن المطربة قولها، خلال حفل في البحرين، إنها الآن تستطيع الكلام بحرية، حيث أن من يتحدث داخل مصر قد يكون مصيره السجن، وهو ما اعترفت به المطربة أثناء مداخلة هاتفية لها مع أحد البرامج المصرية .

لكنها أشارت إلى أنها لم تكن تقصد حرية التعبير، بل تقصد شخصيات تتربص بها، وتقتطع أقوالها من سياقها

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