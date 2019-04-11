  • الخميس 11 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
الداخلية

الداخلية تقضى على خلية إرهابية ومقتل 11 من عناصرها

مواكب

إنزال صورة البشير.. ومواكب الفرح تجوب شوارع الخرطوم

السودان

الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بـ"السودان"

الدكتور طارق شوقى

"البنك الدولى" يعلن دعمه لمبادرة الرئيس فى التعليم والصحة

البرادعي

البرادعي : ما فعله الشعب الجزائري والسوداني "مؤامرة"

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

اقتحام مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير

الرئيس السيسي و فاروق الباز

فاروق الباز يكشف عن سر دار بينه وبين الرئيس لأول مرة

صلاح

رئيس بورتو يثأر من "صلاح".. تعرف على السبب

الجيش السوداني - أرشيفية

بعد قليل.. بيان للجيش السوداني بشأن عزل البشير

تظاهرات السودان

100 شخصية مقربة من البشير رهن الاعتقال

مصادر إعلامية:

اقتحام مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير

عرب وعالم

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم
البشير

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سودانية تشعل الاحتجاجات بـ"حبوبتي كنداكة"

#

«عبدالماجد»: أصول الحركات الإسلامية لا علاقة لها بالدين

#

عاصم عبد الماجد: لهذا تحولت إلى ناقد للتيار الإسلامي

#

هذا ما قاله "عرفات" في أول لقاء بـ"الخميني"

السودان

البشير

الاسلامية

الحركة

نقلت وكالة "رويترز"، الخميس،  عن شاهد أن قوات من الجيش داهمت مقر ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" التي يتزعمها الرئيس السوداني البشير في الخرطوم.

هذا وأفادت مصادر "العربية"، الخميس، عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب المصادر تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.

هذا وأكدت مصادر لـ"العربية" أن الجيش السوداني، سيعلن تشكيل مجلس انتقالي، في حين لم يتأكد بعد اسم رئيس المجلس، على الرغم من تداول اسم الفريق أول، عوض بن عوف.

كما أوضحت نفس المصادر أن المشاورات مستمرة لتشكيل المجلس وتعيين رئيسه.

وكانت مصادر لـ"العربية" أكدت في وقت سابق تنحي الرئيس السوداني عمر البشير .


في حين أفادت مصادر صحافية أن الرئيس السوداني بات تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد أن تأكد انتشار مركبات الجيش السوداني على الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم.


إلى ذلك، انتشرت قوات الجيش السوداني في محيط وزارة الدفاع. كما أفيد عن انتشار القوات الأمنية أمام مقر القصر الرئاسي، مانعة دخول أو خروج أي شخص.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

لماذا لا يغادر البشير؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مستريح جديد ينصب على المواطنين فى 70 مليون جنيه بالخانكة
» معتصمو السودان: مستمرون فى الشوارع لحين تحقيق أهدافنا
» تشييع جثمان "الجندي" ظهر اليوم من مسقط رأسه
» سر تأخر بيان الجيش السوداني
» مقتل طفلة بعد 3 أيام من اختفائها فى كرداسة
» التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي
» تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى 6 أشهر
» مواقف في حياة محمود الجندي: هذا الشخص تسبب في إلحاده
» المقاولون العرب تستدرج "الحرس" بالجبل الأخضر
» بعد وفاته .. هذه حقيقة اعتناق محمود الجندي للمذهب الشيعي
» الجندي: اللي يرمي زبالة في الشارع احبسوه

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول