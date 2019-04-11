بعثة "أغادير" تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك

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تصل بعثة فريق حسنية أغادير المغربى إلى القاهرة، اليوم الخميس، على أن تتجه مباشرة إلى مدينة السويس استعدادًا للقاء الزمالك في إياب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر له الأحد المقبل، على استاد الجيش بالسويس.

وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق المغربي سلبيًا في لقاء الذهاب بالمغرب، ويخوض مساء اليوم فريق الزمالك مباراته أمام المصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس، فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى، ورفض السويسرى كريستيان جروس فكرة الاستمرار فى السويس عقب مواجهة المصرى، على أن يعود إلى القاهرة بعد المباراة، ثم السفر مجددًا قبل لقاء أغادير.


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