"بيكا" محمد رمضان غنى "عاريًا" ومحدش كلمه

11 أبريل 2019 - 10:59 ص

قال حمو بيكا المطرب الشعبي، إنه سعيد بحصوله على الدرع الذهبي من موقع "يوتيوب" بعد وصول عدد المشتركين في قناته إلى 2 مليون شخص.

وتابع فى تصريحات صحفية: "أنه سبق أن فاز بدرع آخر عقب وصول عدد المشتركين في قناته إلى مليون مشترك، وهذا يدل على حب الجمهور لي وللأغاني التي أقدمها".

وأضاف: "رغم كل هذا، إلا أنني ما زلت ممنوع من الغناء والدنيا مقلوبة عليا، حرب شديدة جدًا ضدي، يوجد شيء خاطئ لا أفهمه، محمد رمضان قدم حفل وظهر عاريًا ومحدش كلمه، اشمعنى أنا".