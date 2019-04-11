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"الوزير" يطالب 16 شركة بالاستثمار بـ"السكة الحديد"

الحياة السياسية

الفريق كامل الوزير
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عمرو محمد-متابعات

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طالب وزير النقل المهندس كامل الوزير، في اجتماع أجراه مع رؤساء أكثر من 16 شركة مصرية كبرى متخصصة فى أعمال البناء والتشييد والمقاولات والبنية التحتية بالاستثمار في قطاع السكة الحديد.

وأكد في اجتماعه أن الفرص المتاحة أمام هذه الشركات للدخول فى تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية فى منظومة السكك الحديدية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بهذا المجال بما يساهم فى سرعة إنجاز هذه المشروعات التى تساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

وخلال الاجتماع قدمت هيئة السكك الحديدية، وفق بيان، عرضًا تقديميًا عن أعمال تجديدات وتركيبات وتجهيزات السكة والمفاتيح من حيث تجهيز مكونات السكك والمفاتيح بأحواش التجميع وتنفيذ الأعمال بالمواقع آليا وتنفيذ الأعمال بأحواش المحطات باستخدام الأوناش واللوادر والحفارات وكذلك مواقع العمل المطلوب تجديد القضبان بها.

وأكد الوزير أن المجال يشمل إلى جانب مشروعات تجديدات السكة الحديد تنفيذ مشروعات أخرى وأن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير فى هذه الأعمال، لافتا إلى ضرورة توسيع قاعدة إنتاج الشركات المصرية لفلنكات السكك الحديدية وتنفيذ أعمال الأنفاق بما يساهم فى توفير العملة الصعبة وتوفير الوقت وسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى إمكانية الدخول فى شراكات مع عدد من الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة فى هذه المجالات ونقل الخبرات والتكنولوجيا لتوطين هذه التكنولوجيا فى مصر.


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