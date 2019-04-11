قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة رد مبلغ 10 ملايين و602 ألف جنيه

11 أبريل 2019 - 11:02 ص

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2019 في الدعوى رقم 38146 لسنة 68 ق، المقامة من شركة دلتا مصر للدواجن ضد وزير الزراعة بصفته، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بإلغاء قراري وزير الزراعة رقمي 1001 و1144 لسنة 2009 فيما تضمناه من فرض رسم بنسبة 1% من قيمة الرسائل المستوردة من أعلاف الدواجن، وبرفض طلب الشركة المدعية باسترداد ما قامت بسداده بالزيادة عن الرسائل المستوردة من عام 2009 حتى عام 2012.

ترجع وقائع القضية إلى قيام الشركة برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلغاء القرارين المشار إليهما وبرد قيمة 1% من قيمة الرسالة المحصلة منها نظير الموافقة الاستيرادية عن الرسائل المستوردة بمعرفة الشركة عن الأعوام من 2009 حتى 2012 بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.

وبجلسة 20/1/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، أوضحت فيها أن المبالغ المطالب باستردادها تم إضافتها إلى عناصر تكلفة السلعة وتحميلها للمشترى وخصمها من الوعاء الضريبي للشركة ومن ثم يكون رد هذه المبالغ للشركة هو إثراء على حساب الدولة بلا سبب، وهو ما أشار إليه الحكم ضمن أسبابه، الأمر الذي جنب دفع الخزانة العامة للدولة مبلغ 10 ملايين و602 ألفا و530 جنيهاً.