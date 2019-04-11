الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بـ"السودان"

11 أبريل 2019 - 11:10 ص

ذكرت قناة العربية، وفقًا لمصادر خاصة بها، أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان.

وأضافت المصادر، أنه جرى اعتقال وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسن، أحد المقربين من الرئيس عمر البشير، ورئيس الحزب بالوكالة، أحمد هارون.

وكان من المنتظر أن يلقي الجيش السوداني بيانًا عاجلًا بحسب ما أعلن تليفزيون البلاد الرسمي، إلا أن البيان تأخر وتم الاكتفاء بموسيقى عسكرية وأغاني وطني.

وأرسلت القوات المسلحة السودانية تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتليفزيون، وتم اغلاق المطار أمام الطائرات التي تغادر البلاد.

وأفادت مصادر من الجيش السوداني لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة السودانية تنتوي تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من قياداتها، ملمحةً إلى عزل الرئيس عمر البشير.

وبينت المصادر للوكالة الروسية، أن المجلس الانتقالي سوف يترأسه الفريق عوض بن عوف، وزير الدفاع السوداني.