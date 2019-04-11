» معتصمو السودان: مستمرون فى الشوارع لحين تحقيق أهدافنا

11 أبريل 2019 - 11:25 ص

أكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان له منذ قليل، استمرار الاعتصام من قبل كل فئات الشعب السوداني حتى تحقيق أهدافه المنشودة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر حكومية سودانية، تأكيدها نبأ تنحي الرئيس عمر البشير، واستمرار المشاورات لتشكيل مجلس انتقالي في البلاد .

في الوقت الذي أعلن اليوم الجيش السوداني عن نيته إصدار بيان "هام"، تزامنًا مع تقارير عن انتشار واسع للجيش في العاصمة، واعتقال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين .