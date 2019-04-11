الداخلية تقضى على خلية إرهابية ومقتل 11 من عناصرها

11 أبريل 2019 - 11:41 ص

تمكنت قوات الشرطة من تدمير خلية إرهابية وقتل 11 شخصًا من أفرادها حيث وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المبانى بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة

وقامت قوات الأمن بإستهداف الخلية الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، والذى إستمر لفترة، وأسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على " 2 بندقية آلية – 3 بندقية FN – 2 بندقية خرطوش – 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف "، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .