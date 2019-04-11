أردوغان: ما يحدث فى السودان انقلاب عسكرى

11 أبريل 2019 - 04:28 م

رفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بيان القوات المسلحة السودانية بشأن عزل الرئيس عمر البشير واحتجازه فى مكان آمن.

ووصف "أردوغان"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية"، ما حدث فى السودان بـ"الانقلاب العسكرى"، داعيًا الشعب السودانى الشقيق إلى اختيار الديمقراطية.

أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.



