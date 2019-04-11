«الخطيب» يتوعد لاعبي الأهلي بقرارات قاسية

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المصريون

الاهلى

الخطيب

توعد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، لاعبي الفريق الأحمر لكرة الماء بعقوبات قاسية على خلفية الأحداث غير اللائقة التي شهدتها مباراة الجزيرة، والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي بنادي الصيد.

وطلب «الخطيب» من مدير النشاط الرياضي بالنادي رؤوف عبدالقادر بتقديم تقرير شامل وعاجل عن كافة.

كما طلب إيقاف كل العناصر التي خرجت عن النص، وإجراء تحقيق عاجل في هذا الشأن بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي، ورفع تقرير شامل إلى مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد محمود الخطيب في حديثه مع رؤوف عبدالقادر رفضه القاطع لأي خروج عن قيم وتقاليد النادي، وأن خطأ الغير في أي موقف لا يعني الرد بنفس الطريقة، وأن الأهلي كعادته يدافع عن حقوقه من خلال القنوات الشرعية.

وشدد رئيس النادي الأهلي على أنه سيكون هناك موقف حاسم وقرارات قاسية في حق كل من سمح لنفسه بالخطأ والخروج عن نهج القلعة الحمراء وهو يمثل النادي.



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