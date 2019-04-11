مفاجأة عن مكان احتجاز «البشير»

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قال مصدر سوداني مسؤول، إنّه تم إجراء اتصالات بين اللجنة الأمنية العليا والرئيس السوداني عمر البشير، الذي وافق على تسليم السلطة، بعدما أبلغته اللجنة بأنّ الوضع الحالي لا يمكن أنّ يستمر.

وأوضح المصدر أنّ البشير موجود في منزله الخاص حاليا، بعدما تم استبدال الحراسات الخاصة به بحراسات أخرى، بحسب "سبوتنك".

وأعلنت القوات المسلحة السوادنية اليوم، اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه، وإغلاق المجال الجوي 24 ساعة، وإغلاق المعابر الحدودية حتى إشعار آخر، وتعطيل العمل بالدستور، وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وحل مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

وداهمت مجموعة من الجنود السودانيين، صباح اليوم، مركز الحركة الإسلامية المرتبطة بحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم برئاسة عمر البشير، في الخرطوم، حسبما أفاد شهود، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ودعا منظمو التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير السودانيين للتوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش. ولم تُقدّم وسائل الإعلام الرسميّة السودانيّة تفاصيل عن مضمون الإعلان، وبدأت ببثّ أناشيد وطنيّة.

وناشد تجمّع المهنيين السودانيين في بيان، المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات، راجيا الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بيانه التالي اليوم.



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