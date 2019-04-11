«السيسي» أول رئيس مصري يزور هذه الدولة.. ماذا قال؟

11 أبريل 2019 - 04:50 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، اعتزازه بكونه أول رئيس مصري يقوم بزيارة كوت ديفوار، معربا عن التطلع لأن تثمر هذه الزيارة في تدعيم أواصر الود وتعزيز العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع ما يمتلكانه من إمكانيات.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا في أبيدجان، الخميس، إنه من دواعي اعتزازي أن أكون أول رئيس لجمهورية مصر العربية يقوم بزيارة بلدكم الشقيق كوت ديفوار، هذه الدولة المحورية في غارب قارتنا الإفريقية التي تلعب دورا مهما في محيطها الإقليمي، كما تتحمل في الوقت الراهن مسؤولية تمثيل شواغل وقضايا القارة الإفريقية على الساحة الدولية من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف السيسي: «تتزامن زيارتنا الحالية إلى كوت ديفوار مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وتهدف إلى دفع عملنا المشترك نحو تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والرخاء والارتقاء بالتنسيق القائم والمستمر بين البلدين في هذا الشأن».

وقال السيسي: «لقد أجريت مع أخي الرئيس وتارا مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة تناولت بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تبادلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية».

وأضاف الرئيس السيسي «اتفقنا على أهمية الانطلاق بالروابط بين البلدين إلى آفاق أكثر رحابة للتعاون الثنائي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بيننا وتشجيع الاستثمارات المصرية في كوت ديفوار فضلا عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المدنية والعسكرية المختلفة.

وتابع: «بحثنا عددا من الاتفاقات في المجالات السياحية والثقافية والصحية بهدف توطيد أطر التعاون بين البلدين والعمل على أن يمثل هذا التعاون نموذجا لباقي الدول الأفريقية ونسعى لأن يكون نجاح الزيارة الحالية خطوة أولى على التعاون الثنائي لتحقيق الهدف الأفريقي الأسمى وهو التكامل الاقتصادي بيننا».

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا كيفية الاستفادة مما حققه بلدنا في مجال البنية الأساسية لربط القارة الأفريقية بعضها ببعض لتأسيس سبل التبادل التجاري إضافة إلى التباحث حول تأسيس لجنة مشتركة بين البلدين للعمل على دعم البنية الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال الهوية.

وأردف الرئيس السيسي قائلا: «تطرقنا إلى رؤيتنا لمحاور أولويات عمل الاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي وسبل دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، وأود في هذا الصدد التهنئة لكوت ديفوار بصفتي رئيسا للاتحاد الأفريقي على التصديق على اتفاقية التجارة الحرة في ديسمبر الماضي حيث يعد تحقيق الدمج الاقتصادي أهم أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد، وهو ما نتوافق فيه مع كوت ديفوار كون الرئيس الحسن وتارا رائدا لجهود القارة في تنفيذ أجندة 2063، حيث أود أن أثمن جهود فخامته في هذا الإطار وتأكيد ثقتنا في قدرته على توثيق جهود العمل الإفريقي المشترك في هذا المجال».



