» يد الأهلي تتأهل إلى قبل نهائي البطولة الأفريقية

11 أبريل 2019 - 04:58 م

تأهل الفريق الكروي الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على سموحة بنتيجة 35 /27 فى ربع نهائى البطولة.

وتأهل فريق الأهلى على ربع النهائى كثانى المجموعة الثانية فى الدور الأول التمهيدى بالفوز على حورية الغينى 40 / 24 والتعادل مع النجم الساحلى 29 / 29، بينما تأهل الفريق السكندرى كأول المجموعة الأولى بالفوز على أوكا الكونغولى 44 / 14 و وداد سمارة المغربى 28 / 24.

ويشارك فريق الأهلى فى هذه البطولة بصفته حاملا للقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، بينما يشارك الفريق السكندرى فى هذه البطولة بصفته بطل كأس مصر الموسم المنقضى.

ويسعى فريق الأهلى فى هذه النسخة إلى حصد اللقب من أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد خسارة السوبر الأفريقى للموسم الثانى على التوالى أمام غريمه التقليدى الزمالك، بينما يطمح فريق سموحة فى الوصول إلى منصة التتويج فى ظل الإمكانيات التى يمتلكها لاعبوه.