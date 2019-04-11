  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:23 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

قرار هام من العاهل السعودي بشأن المعتمرين السودانيين

فؤاد علام

فؤاد علام يكشف: "الداخلية نجحت في هذا الأمر الهام"

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يحذر من هذا الأمر الخطير بعد عيد الفطر

تامر أمين

تعليق ناري من تامر أمين على عزل عمر البشير واعتقاله

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

السودان.. "بن عوف" يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري

الجماعة الإسلامية

هل ترفع «الجماعة الإسلامية» من قائمة الإرهاب؟

حلا نورة

فنانة سعودية للمحجبات والمنتقبات:«أنتوا ناس قذرة ومعفنة»

ياميش رمضان

«ارتفاع معدل التضخم».. هل يؤثر على الأسعار قبل رمضان؟

أبو تريكة : هذه أسباب سوء الظن بالله

تعليق مفاجئ من "أبوتريكة" عن رحيل البشير

البنزين

الحكومة تفجر مفاجأة عن «زيادة أسعار الوقود»

بالفيديو..

خبير استراتيجي: مصر أكبر دولة تبذل جهد لتحقيق المصالحة الليبية

الحياة السياسية

بالفيديو.. سمير فرج: السيسي لن يدخل في تحالفات دولية
بالفيديو.. سمير فرج: السيسي لن يدخل في تحالفات دولية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السيسي حوّل مصر لدولة عظمى ذات مكانة دولية

#

خبير علاقات زوجية يكشف تأثير حملة "خليها تعنس"

#

مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة

#

برلماني: تصريحات "بومبيو" عن مصر صدمت الإخوان

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن استقرار الوضع في ليبيا سيؤدي إلى مواصلة التنمية الشاملة التي تتطلب الاستعانة مرة أخرى بالعمالة المصرية.
وأضاف «فرج»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «بمجرد استقرار ليبيا ستعود لها التنمية، وتتدفق العمالة المصرية التي كانت تبلغ 3 ملايين مصري هناك، وستصل إلى 4 ملايين»، متابعًا: «مصر أكبر دولة تبذل جهدًا لتحقيق المصالحة الليبية، وطرفي الصراع في ليبيا سيجنحان للحل السلمي والسياسي».
وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن ليبيا تتواجد بها 5 عناصر إرهابية مثل: «داعش ليبيا، وداعش العراق وسوريا، وجماعات بوكو حرام، وعناصر مرتزقة من مالي».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: نانسي عجرم تغازل المصريين بهذا الفيديو
» "صلاح" ينعي محمود الجندي برسالة مؤثرة
» مدرب بيراميدز يوجه رسالة نارية للأهلى.. هذا ما قاله
» تعليق ناري لـ"جروس" على تصدر الاهلى لبطولة الدورى
» شاهد: "عكاشة" يكشف موعد اعتزاله العمل الإعلامي
» تعليق ساخر من "أمين" على هزيمة الزمالك
» تحطم مركبة فضاء إسرائيلية أثناء هبوطها على سطح القمر
» العراق.. ارتفاع ضحايا عبّارة الموصل إلى 116 غريقا
» 700 مليون شخص يعانون الفقر المدقع بالعالم
» «إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير
» هاتريك «تراوري» يقود بيراميدز للفوز على الاتحاد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:10 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول