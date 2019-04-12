» شاهد: نانسي عجرم تغازل المصريين بهذا الفيديو

12 أبريل 2019 - 12:57 ص

طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "راجل ابن راجل"، وظهر في الفيديو الخاص بها، العديد من الأبطال العالميين الذين رفعوا اسم مصرعاليا في المحافل الدولية.

