» انطلاق أقوى صاروخ في العالم بحمولة "عربية"

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انطلق الصاروخ سبيس إكس فالكون هيفي، أقوى صاروخ قيد التشغيل في العالم، في أولى مهماته التجارية، امس الخميس، من فلوريدا في خطوة هامة للشركة المملوكة لرائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك، على طريق السباق نحو اقتناص عقود إطلاق عسكرية مربحة.

وحسبما نقلت "سكاي نيوز" فقد انطلق هيفي، الذي يعادل طوله مبنى مكونا من 23 طابقا، من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا حاملا القمر الصناعي عربسات، وهو أول حمولة مدفوعة الثمن لعميل.

وسبق أن انطلق الصاروخ بسيارة ماسك الحمراء بلون الكرز من طراز "تسلا رودستار" إلى الفضاء في أول رحلة تجريبية في 2018.

وقال جون إنس بروكر المعلق على عمليات الإطلاق لدى سبيس إكس "اتجه فالكون هيفي للفضاء".


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