شاهد.. كلمات لمحمود الجندي تذاع لأول مرة بعد وفاته

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وفاة

دي إم سي

أسامة كمال

محمود الجندي

عرض الإعلامي أسامة كمال، رسالة الفنان محمود الجندي للشعب المصري، في لقاء له أذيع في وقت سابق على القناة.

وقال "الجندي"،خلال ظهوره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي الفضائية ،إن أهم شيء في العمل في الفن هو تقدير الجماهير، وهذا ما يسعده، ويجب على الشخص أن يفعل ما يجب عليه أن يفعله.

 ووجه رسالة لشعب المصري قائلا: "أقول للناس كلهم، تفاءل بالحسن، تجد الأحسن، ابحث عن الحسن، تجد الأحسن، لأنه إذا نظرنا للأخطاء هنلاقي بلاوي سودة لكن لو نظرنا للأشياء الإيجابية سوف نستمتع ونعيش حياة راضية، وهذا أحسن شيء يستطيع أن يختم الإنسان حياته به".

في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، وبعد أزمة صحية قصيرة توفي الفنان محمود الجندي، عن عمر ناهز الـ74 عاما الذي أثرى الشاشة المصرية بالعديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.
شاهد الفيديو..

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