حمدي رزق عن خلع البشير: عشان تعرفوا الفرق بينا و بين غيرنا

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السودان

صدى البلد

حمدي رزق

أكد الإعلامي حمدي رزق، أن الفترة الأخيرة شهدت توترات في السودان، وليبيا، والجزائر، واليمن، سوريا ، معقبا :" مصر أصبحت الواحة الآمنة في المنطقة العربية".

 وأضاف "رزق"، خلال تقديمه برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ما يحدث في المنطقة الآن، يجعل الأمن المصري في حالة استنفار، لمواجهة أي شيء طارئ. و تابع مخاطبا الشعب المصري :" اللي بيحصل في الدول العربية لازم يخليكم تقفوا و تعرفوا الفرق بينا و بين غيرنا ".

 وأعلن الجيش السوداني أمس، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لشهر اعتبارا من 10 مساء، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وقد أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.

وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسين في جميع أنحاء البلاد. وأضاف أنه تم تعطيل الدستور، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات ومجلس الوزراء والمجالس التشريعية.

وطمأن عوض بن عوف دول العالم بالالتزام بالاتفاقات الدولية وتأمين المرافق.

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