جماهير القارة السمراء تترقب قرعة كأس الأمم اليوم

12 أبريل 2019 - 09:35 ص

تترقب جماهير منتخبات القارة السمراء "أفريقيا" اليوم سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية بمنطقة سفح الأهرامات بحضور العديد من الشخصيات رفيعة المستوى.



ومن المقرر أن تنطلق بطولة الأمم الإفريقية والتي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

كما يعد منتخب مصر الأكثر مشاركة في تاريخ المسابقة "24 مرة" يليه كوت ديفوار "23 مرة"، ثم غانا "22 مرة"، ثم الكاميرون والكونغو الديموقراطية وتونس "19 مرة"، ثم نيجيريا والجزائر "18 مرة".

وحجزت 5 منتخبات عربية مقاعدها فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وهى مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، وهو رقم قياسي.

لم تتوقف أرقام مصر القياسية عند هذا الحد، حيث تستضيف مصر فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة وهو الرقم الذي لم يتحقق في أي دولة أخرى، بعدما فازت بشرف تنظيم البطولة أعوام 1959، 1974 ، 1986، 2006، 2016، علماً بأن "18" دولة فقط حظيت بشرف إقامة مباريات نهائيات كأس الآمم الافريقية " الكان" على أراضيها خلال ست عقود كاملة.

وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 كما يلى، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.



