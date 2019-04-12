» "واعظات الاوقاف" تدخل معسكر تدريب.. تعرف علي السبب

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الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الاوقاف

متابعات- عمرو محمد

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مختار جمعة

واعظات

يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مساء اليوم الجمعة، بواعظات الوزارة في لقاء علمي وإداري بشأن الاستعداد لدروس رمضان، والمشاركة في بعثة الحج، وفي دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ومشاركتهن في مجال التأليف والنشر، والملتقيات الفكرية الرمضانية.

وقالت  الوزارة فى بيان لها ان الواعظات تعمل على  مضاعفة الجهد واستغلال الأجواء الإيمانية للشهر الفضيل الكريم، مع التأكيد على أن باب المشاركة في المسابقة العلمية الثقافية الكبرى التي أعلنت عنها الوزارة مفتوح لجميع الواعظات المعتمدات بالأكاديمية، بحيث ترشح الناجحات منهن لمرافقة بعثة الحج للعام 1441 هـ.

ويكون أمامهن الفوز بالجوائز المالية وشهادات التقدير والمشاركة في المحاضرات والمؤتمرات بالخارج؛ حال طلب أي من الدول ذلك، كما سيتم اعتماد الناجحات في المسابقة واعظات متميزات، وإلحاق من لم تلتحق بأكاديمية الأوقاف منهن بالدفعة الثانية بالأكاديمية.


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