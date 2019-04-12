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بالأرقام.. "الزعيم" يسدد الضرائب المستحقة عليه

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عادل امام
الزعيم

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الضرائب

عادل إمام

عوالم خفية

فالنتينو

دفع الفنان عادل إمام الضرائب المستحقة عليه والخاصة بأعماله عن عام 2018، وبلغت قيمتها 530 ألف جنيه قام بدفعها لمصلحة الضرائب.
وجاء دفع "الرزعيم" للضرائب لينفي ما تردد من أنباء حول امتناعه عن دفع الضرائب المستحقة عليه، يكون بذلك قد تجنب التعرض لأي مساءلة القانونية.
يشار إلى أنه عرض لـ عادل إمام في رمضان الماضي مسلسل “عوالم خفية”، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان ومن إخراج رامي إمام.

على صعيد آخر، خرج مسلسل الزعيم الجديد “فالنتينو” من سباق مسلسلات رمضان 2019، وذلك بسبب التأجيلات التي طرأت على مواعيد التصوير.

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