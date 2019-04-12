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"حفتر" يصدر أمرًا عسكريًا بالقبض على "السراج" وحكومة الوفاق

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حفتر
حفتر

وكالات- الدويني فولي

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أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء أمس، الخميس، أن المدعي العسكري، أصدر أوامر بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج وأعضائه، وعلى عدد من القيادات العسكرية في المنطقة الغربية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة.
ووفقا لقناة "العربية"، فقد شملت أوامر القبض كذلك أسماء "رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، والمفتي السابق الصادق الغرياني، واللواء سليمان محمود، واللواء يوسف المنقوش، وعدد من العسكريين منهم لواء أسامة جويلي، ووزير دفاع حكومة الوفاق السابق عقيد مهدي البرغثي، والعقيد مفتاح عمر، والعقيد عبد الباسط الشاعري، والعقيد إدريس بوقوياطين، والعقيد طارق الغرابلي، والمتحدث العسكري باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، والعقيد إبراهيم هدية، ومعهم الإرهابي قائد ميليشيا الصمود صلاح بادي، والرائد محمد الحجازي، وعادل عبد الكافي الزعيري، والإرهابي مصطفى الشركسي".
وأوضح المدعي العسكري، أن "هذه العناصر عملت على تفتيت الوحدة الوطنية وخيانة شؤون الدولة، ودس الدسائس مع الدول الأجنبية لإثارة الحرب في ليبيا، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات مسلحة غير مشروعة، والقيام بعمليات إرهابية وتمويل الإرهاب، بدعم مادي وغطاء سياسي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا".


بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن المدعي العسكري أصدر أوامر بالقبض على فايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي وقيادات عسكرية بالمنطقة الغربية.


وقال إن "السراج وأعضاء المجلس الرئاسي وقيادات عسكرية بالمنطقة الغربية متهمون بدعم وتمويل الإرهاب".

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