الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى القارة الإفريقية صوب منطقة الأهرامات مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وتنقل القرعة حصرياً وعلى الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورت إتش دي ويسبقها كلمة لهاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقي.

وفازت مصر على جنوب إفريقيا في سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر "الكاف" فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لاستضافة المونديال الافريقي بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث سيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 منتخبات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 كما يلى، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.

وجاء منتخب مصر فى التصنيف الأول مع الكاميرون - السنغال - تونس - نيجريا – المغرب، وفى التصنيف الثاني، جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، وفى التصنيف الثالث، جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، وفي التصنيف الرابع، زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي.



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