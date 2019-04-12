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تعيين رئيس شرفي جديد لكوريا الشمالية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية اختارت رئيسا شرفيا جديدا للبلاد خلال جلسة عقدها مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) أمس الخميس.

ونقلت رويترز عن وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه تم تعيين تشوي ريونج هاي رئيسا للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية خلفا لكيم يونغ نام الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 1998.


يذكر أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن على بيونغ يانغ أن توجه "ضربة قاصمة" لمن يفرضون عقوبات من خلال بناء اقتصاد يتمتع بالاكتفاء الذاتي.
وذكرت الوكالة أن كيم عبر عن موقف كوريا الشمالية من القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ التي عقدت مؤخرا قائلا "يجب أن نوجه ضربة قاصمة للقوى المعادية التي جانبها الصواب حين عقدت العزم على إسقاطنا بالعقوبات من خلال الارتقاء بالبناء الاشتراكي إلى مستوى مرتفع من الاكتفاء الذاتي بما يلائم ظروفنا ودولتنا اعتمادا على ما لدينا من قوة وتكنولوجيا وموارد"، حسبما نقلت رويترز.

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