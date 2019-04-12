رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة " بدر 2019"

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القوات المسلحة

رئيس الأركان

قوات المظلات

الفريق محمد فريد

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الختامية للمناورة " بدر 2019 " التى نفذتها وحدات من الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية على مدار الأيام الماضية والتى تأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
تضمنت المرحلة تنسيق الجهود بين عناصر المشاة والمدرعات مع عناصر من قوات المظلات لإحتلال خط حيوى وتأمينه.
وأكد الفريق محمد فريد أن نجاح المناورة " بدر 2019 " يؤكد قدرة وإستعداد رجال القوات المسلحة للدفاع عن أمن مصر القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب اليقظة والإستعداد الدائم والإهتمام بالتدريب الجاد وتطوير أساليبه ووسائله بصفة مستمرة ، والإستفادة من الخبرات القتالية المكتسبة لصقل المهارات القتالية والفنية للمقاتلين وتحقيق الأهداف المخططة لكافة المهام التدريبية.
وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة مستمرة فى بناء المقاتلين علمياً ومهارياً مع تطوير إمكاناتها وقدراتها القتالية والإدارية وفقاً لأحدث نظم التسليح فى العالم ، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالمهام المكلفة بها لحماية حدود الوطن وصون مقدساته.
وإلتقى الفريق محمد فريد بعدد من القادة والضباط المشاركين بالمناورة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كما ناقشهم فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ومدى إستعدادهم لمواجهة المتغيرات الحادة والغير متوقعة أثناء سير أعمال القتال معرباً عن إعتزازه بما تم تنفيذه خلال مراحل المناورة المختلفة ، مؤكداً أن الشعب المصرى يقدر الدور الوطنى لرجال القوات المسلحة وما يقومون به من مهام لمنع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى عرقلة مسيرة البناء والتنمية التى تسعى إليها الدولة على كل شبر من أرض مصر .
حضر المرحلة الختامية للمناورة عدد من كبار قادة القوات المسلـحة وعـدد من دارسـى الكليـات والمعاهد العسكرية .


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