» "القومي للطفولة" يستعرض كواليس إنقاذ طفل رضيع تم خطفه

12 أبريل 2019 - 11:21 ص

ارسلت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، برقية شكر للنيابة العامة، للجهد الكبير في إنفاذ حقوق الطفل، والذي كان أخره النجاح في إحباط محاولة بيع أم لطفلها بعد ولادته بأشهر قليلة.

وقالت العشماوي فى بيان لها أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، تلقى بلاغا من نائب رئيس وحدة الأطفال حديثي الولادة بأحد مستشفيات الإسكندرية، يفيد بتشكك طبيبة في عزم أم على بيع ابنها الرضيع بعد ولادته، حيث قامت السيدة بترك الطفل بعد ولادته مباشرة، ورفضت استلامه الأمر الذي اضطر إدارة المستشفى إلى تحرير محضر ضد تلك السيدة لرفضها استلام ابنها وتعريض حياته للخطر.

وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن البلاغ أفاد بعودة السيدة بعد فترة تطلب استلام الطفل بصحبة سيدة أخرى تحوم حولها الشكوك بالاتجار في الأطفال، الأمر الذي أثار الريبة حول إمكانية ارتكاب جريمة اتجار في الطفل، فتم على الفور إبلاغ خط نجدة الطفل لمباشرة عمله واتخاذ اللازم.

وقالت: المجلس قام على الفور بإبلاغ إدارة حقوق الإنسان، بمكتب المستشار النائب العام، والذي وجه نيابة استئناف الإسكندرية بمباشرة التحقيق في الواقعة وبالفعل تم ضبط والدة الطفل والسيدة التي تواجدت معها، حيث أثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، بعد اعتراف الأم بعزمها بيع الطفل بمساعدة سيدة أخرى، والإرشاد عن الأشخاص الذين عقدوا العزم على شراء الطفل منها، وتم القبض عليهم وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.

وأشارت عزة العشماوي، إلى أن التحرك الفوري من المجلس، كان بإيفاد أخصائي من خط نجدة الطفل لاستلام الطفل، والذي تم إيداعه إحدى دور الرعاية الآمنة، مؤكدة على أن وقائع الاتجار في الأطفال تعد انتهاكا صارخا لحقوق وكرامة الطفل، ومخالفة لكل القوانين والأعراف.