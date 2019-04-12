"الإسكان" و"الهيئة الهندسية" يبحثان تنفيذ مشروعات الوزارة

12 أبريل 2019 - 11:32 ص

نظمت وزارة الإسكان، اجتماعًا موسعًا مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادات الهيئة، بحضور قيادات وزارة الإسكان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة التي تنفذها الهيئة الهندسية لصالح وزارة الإسكان بمختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، إنه يعلم جيدا التزام اللواء إيهاب الفار، بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات، والعمل معًا على تذليل جميع العقبات والصعوبات، من أجل دفع معدلات التنفيذ، وإنهاء المشروعات بأقصى سرعة ممكنة.

وتناول مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موقف المشروعات التي يقومون بتنفيذها، ففى مشروع الإسكان الاجتماعى، تم الانتهاء من تنفيذ 26784 وحدة سكنية وتسليمها، وجارٍ تسليم 13536 وحدة، وجارٍ تنفيذ 47068 وحدة، من المقرر تسليمها تباعًا من نهاية يونيو 2019 وحتى نهاية مارس 2020، وفى مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تم بالمرحلة الأولى تسليم 19560 وحدة، وجارٍ تسليم 4776 وحدة، وجارٍ تنفيذ 7536 وحدة، من المقرر تسليمها تباعا من نهاية يونيو 2019 وحتى نهاية مارس 2020، وتم بالمرحلة الثانية تسليم 6912 وحدة، وجارٍ تسليم 4224 وحدة، وجارٍ تنفيذ 13896 وحدة، من المقرر تسليمها تباعا من نهاية يونيو 2019 وحتى نهاية مارس 2020.

وأضاف مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: جارٍ تنفيذ 7080 وحدة سكنية (246 عمارة)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالحي الثالث بالمجاورتين (D2 – D7 )، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 60%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في نهاية شهر ديسمبر 2019.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروعات الطرق، ومشروعات مياه الشرب، التي يتم تنفيذها بالاشتراك بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



