مفاجأة تنشر لأول مرة بشأن التعديلات الدستورية

12 أبريل 2019 - 11:46 ص





أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه يتوقع التصويت النهائي على التعديلات الدستورية، بمجلس النواب، يومي 16 و17 أبريل.





وأضاف في تصريح له عبر صفحته بموقع التدوين المصغر "تويتر"، أنه يتوقع بدء الاستفتاء على الدستور أيام 20 و21 و22 أبريل.



وتابع : أن هذه مجرد توقعات ، لكن القرار بيد الهيئة الوطنية للانتخابات التي تنتظر موافقة البرلمان، وبعدها ستعلن الموعد النهائي.

