» بالفيديو.. المجلس العسكري السوداني: ما حدث ليس انقلابًا

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قال الفريق أول ركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية المكلفة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، لن نحيد عن تحقيق مطالب المتظاهرين ولكن لابد من حماية البلاد من الفوضى، معقبا: "سنلبي رغبة الشعب السوداني وليس لدينا أية أطماع أخرى". 

وأكد المجلس العسكري الانتقالي، أنه لو طلب الشعب تسليم السلطة الآن سنستجيب معقبا: "نحن تحركنا في الأساس من أجلكم"، مشيرا إلي أن المجلس سيكون على تواصل مع المجتمع الدولي لوقف العقوبات على البلاد، كما أننا سنصدر مراسيم لإدارة الفترة الانتقالية ما لم تتفق القوى السياسية على إعادة دستور 2005. 

وأضاف المجلس العسكري، قائلا: "ما حدث في السودان ليس انقلابًا، ولكن الجيش جاء لتلبية رغبة الشعب السوداني، لافتا إلى أننا إذا أردنا أن ننقلب لن نفعله بمثل هذا الشكل. 

شاهد الفيديو.. 

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