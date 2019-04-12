شاهد.. المجلس العسكري السوداني: هذا ما سنفعله بالبشير

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أكد الفريق أول ركن عمر عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية المكلفة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن المجلس لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير إلى الخارج.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، اليوم الجمعة، قائلًا: "لن نسلم البشير للخارج ، وهذه هي قيمنا وأخلاقنا، ولكننا سنحاسبه داخل البلاد.

وأوضح المجلس العسكري، أن الجيش لن يقوم بتسليم أي سوداني للخارج، ولكن إذا أرادت السلطة التي ستستلم منا البلاد تسليم البشير إلى الخارج فلها مطلق الحرية في تسليمه، لكننا كجيش للبلاد لن نفعل ذلك أبدًا.

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