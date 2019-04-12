بالأسماء.. حركة تنقلات بقطاع أمن الجيزة

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الجيزة

دكتور مصطفى شحاته

مأمور أوسيم

أصدر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة التنقلات بالقطاع وتم اعتمادها رسمياً من اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وشملت الحركة نقل المقدم محمد أبو زيد وكيل لفرقة الدقي والعجوزة، وتولي المقدم مجدي موسي منصب رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، خلفا للرائد أحمد ربيع بعد نقله لمحافظة المنوفية، وتولي المقدم أحمد نصر وكيلا لفرقة كرداسة ومنشاة القناطر.

وتضمنت الحركة نقل المقدم محمود بسيوني نائب مأمور اوسيم، إلى إدارة تأمين اكتوبر، وتعيين المقدم ياسر أمين نائب مأمور أبو النمرس، بدلا منه، وتولي المقدم محمد نشأت نائب مامور أبو النمرس، وجاء ذلك لضخ دماء جديدة داخل أقسام ومراكز قطاع أمن الجيزة.

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