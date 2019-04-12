داعية سعودي يشبه تويتر بـ"سوبر ماركت"

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طالب الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، بضرورة إنشاء روابط تحذيرية للكشف عن "مفسدي تويتر"، منوهًا بأن الكثير من رواد الموقع الاجتماعي همهم الكذب والتضليل وبث الكراهية والبغضاء والإيقاع بين الحكام وشعوبهم.

وأضاف "المطلق"، في برنامج "فتاوي" المذاع على القناة السعودية الأولي أن هذا هو من الإفساد والمعصية لله تعالي، منوهًا بأن الحكم الشرعي لمتابعة  تويتر أنه يجوز مطالعته شرط معرفة تلك المحاذير.

وشبّه عضو هيئة كبار العلماء موقع التواصل الاجتماعي تويتر  بـ "سوبر ماركت " يعرض السلع المحرمة والحلال، محذرا من الدور الخبيث الذي يلعبه المخربون بالتواصل مع فتيات والتغرير بهن بهدف استدراجهن خارج المملكة.

وأوضح  أن من استجابت لهم تعضّ الآن على أصابع الندم ، مشددا على ضرورة الحفاظ على كرامة المواطنة في بلدها وصيانة حقوقها فضلا عن القيم الاجتماعية التي لا توجد في البلدان الأجنبية.



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