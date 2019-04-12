  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:32 م
بحث متقدم
الخريجات

لن تصدق العدد.. دولة عربية تخرج عناصر من الإناث العسكريين

من السودان

قائد قوات الدعم السريع السوداني ينحاز للمتظاهرين

المطلق

داعية سعودي يشبه تويتر بـ"سوبر ماركت"

«سوار الذهب» يعرض المصالحة بين النظام والإخوان

من هو "سوار الذهب" الذي يستشهد به ثوار "السودان"

وزارة الداخلية

بالأسماء.. حركة تنقلات بقطاع أمن الجيزة

أرشيفية

تطبيق حد الحرابة على مهرب "هيروين" داخل أحشائه

صلاح

الإنجليز ينتصرون لـ"صلاح" على جماهير تشيلسي

البشير

شاهد.. المجلس العسكري السوداني: هذا ما سنفعله بالبشير

من الفيديو

شاهد.. دكتور جامعي يجبر الطلاب على خلع "البنطلون" أمام زملائهم

اقتحام

اقتحام منزل وزير النفط السوداني .. ونهب محتوياته

ويعتذر للمجلس العسكري..

قائد قوات الدعم السريع السوداني ينحاز للمتظاهرين

عرب وعالم

من السودان
من السودان

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

اقتحام مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها البشير

#

وضع البشير قيد الإقامة الجبرية واعتقال وزير دفاعه السابق

#

السراج: حفتر انقلب على الاتفاق السياسي ولن يجد إلا الحزم

#

اتصال روسي مع حفتر.. ماذا دار؟

الجماهير

المجلس العسكري

حميديي

الدعم السريع

في تطور سريع في المشهد السوداني عقب عزل الجيش للرئيس السابق عمر البشير أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان حميدتي، اليوم الجمعة، اعتذاره عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي.

وأكد حميدتي في بيان له انحياز قواته لخيارات الشعب السوداني  قائلا : " أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني أني كقائد لقوات الدعم السريع قد اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 2019/4/11 (الخميس)، وسوف نظل جزءا من القوات المسلحة، ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني».

وأضاف حميدتي: «البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية».

وكان قائد قوات الدعم السريع قد أعلن في وقت متأخر أمس (الخميس) انحيازه للشارع السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية، مؤكداً أن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني.

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، أعلن في وقت سابق أمس الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لمدة عامين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي
» مران قوي للغائبين عن الأهلي في مباراة صن داونز
» بالفيديو.. المجلس العسكري السوداني: ما حدث ليس انقلابًا
» بالأرقام.. "الزعيم" يسدد الضرائب المستحقة عليه
» أول تعليق للجامعة العربية على عزل "البشير"
» «الطلائع» يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة
» لاسارتي يتحدث عن مباراة صن داونز عصر اليوم
» "صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء
» "القومي للطفولة" يستعرض كواليس إنقاذ طفل رضيع تم خطفه
» تونس تعلق على الإطاحة بالبشير
» "العصار" يطالب "حلوان للديزل" بتلبية احتياجات القوات المسلحة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول