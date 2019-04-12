لن تصدق العدد.. دولة عربية تخرج عناصر من الإناث العسكريين

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الجيش اللبنانى

الإناث

العرم

في حضور عدد من كبار ضباط الجيش اللبناني، وذوي المتخرجات ترأس رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل ظهر اليوم، احتفال تخريج 1429 عنصراً من العسكريين الإناث، اللاتي أنهين دورة التدريب الأساسي المخصصة لهن.

وأضاف العرم في كلمة الاحتفال: "لقد جمعت المرأة في الجيش شرف الأمومة وتربية الأبناء على أسس إنسانية وأخلاقية سامية، مع شرف أداء رسالة الجندية والدفاع عن الوطن، وأدخلت إلى العمل العسكري رونقا خاصا".

وأوضح أنها، رفعت مستوى الأداء والتفاني والاحترام، بحيث برز تكامل واضح بين العسكريين الذكور والإناث، في مختلف الوظائف.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية مساهم فاعل في بناء مستقبل أبنائنا، لأن الأمن جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، فلا نهضة اقتصادية وإنمائية إلا في جو أمني مستقر، فالاستثمار في الأمن هو في الحقيقة استثمار في الاقتصاد.

كما جرى عرض عسكري شاركت فيه العسكريات المتخرجات في ختام الحفل.



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