  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:18 م
بحث متقدم
جامعة الأزهر (أرشيفية)

قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

بيان سودانى بشأن الاتفاقيات الدولية

قرعة افريقيا

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الموعد والقنوات الناقلة

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

أرشيفية

الزراعة تعلن الطوارئ لمنع دخول هذه «الحشرة» إلى مصر

فايز السراج

ليبيا.. أوامر عسكرية بالقبض على "السراج"

الأرصاد

الأرصاد» تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا

جثة

يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الموعد والقنوات الناقلة

الرياضة

قرعة افريقيا
قرعة افريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم الزمالك يقود تنزانيا للتأهل إلى أمم أفريقيا

#

التشكيل المتوقع لـ "الفراعنة" في مواجهة النيجر

#

السودان تسقط أمام غينيا الاستوائية برباعية

#

منتخب المغرب يتعادل سلبيًا مع مالاوي

قرعة

المصريون

امم افريقيا

تنطلق مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في تمام الساعة 8 مساء، تحت سفح الأهرامات، ويتم عرض القرعة على قناتي «أون سبورت» و«أبوظبي الرياضية 2».

وتقام النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

وسيتم تقسيم الـ24 منتخبا المتأهلون إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، وستجرى القرعة لتوزيع المنتخبات غدا الجمعة عند سفح الأهرامات، وكان الكاف أعلن عن التصنيف النهائي والأخير لمنتخبات أفريقيا صباح أمس الخميس وجاء على النحو التالي :

التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا - المغرب.

التصنيف الثاني: الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر.

التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.

التصنيف الرابع: زمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز
» أول جمعة بعد تنصيب "بن صالح".. التظاهرات تجتاح الجزائر
» «الطيب» يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي
» لن تصدق العدد.. دولة عربية تخرج عناصر من الإناث العسكريين
» «لاسارتي» يصدم جماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز
» داعية سعودي يشبه تويتر بـ"سوبر ماركت"
» بالفيديو.. المجلس العسكري السوداني: ما حدث ليس انقلابًا
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي
» قائد قوات الدعم السريع السوداني ينحاز للمتظاهرين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول