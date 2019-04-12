  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:18 م
بحث متقدم
جامعة الأزهر (أرشيفية)

قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

بيان سودانى بشأن الاتفاقيات الدولية

قرعة افريقيا

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الموعد والقنوات الناقلة

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

أرشيفية

الزراعة تعلن الطوارئ لمنع دخول هذه «الحشرة» إلى مصر

فايز السراج

ليبيا.. أوامر عسكرية بالقبض على "السراج"

الأرصاد

الأرصاد» تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا

جثة

يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

عرب وعالم

احتجاجات الجزائر
احتجاجات الجزائر

وكالات

أخبار متعلقة
#

ثوار الجزائر يوجهون رسالة للجيش

#

الجزائر.. المجلس الدستوري يخطر البرلمان بشغور الرئاسة

#

بعد شهر من الاحتجاجات.. الجزائريون يصممون على هذا الأمر

#

المعارضة الجزائرية ترفض قرارات بوتفليقة: تمديد للعهدة الرابعة

الجزائر

احتجاجات

بوتفليقة

احتشد آلاف المحتجين في الجزائر العاصمة، للجمعة الثامنة على التوالي، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية في يوليو.

وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته قبل 10 أيام بعدما قضى 20 عامًا في السلطة وبعد ضغوط من الجيش ومظاهرات استمرت لأسابيع نظمها شبان يطالبون بالتغيير.

ولم تشف استقالة الرئيس الجزائرى المتظاهرين، حيث استمرت الاحتجاجات للإطاحة بنخبة تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة من يصفونهم بأنهم شخصيات فاسدة.

وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.

وبحسب "رويترز"، هتف المحتجون "لا لابن صالح" في وسط العاصمة حيث اندلعت الاحتجاجات الحاشدة يوم 22 فبراير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز
» أول جمعة بعد تنصيب "بن صالح".. التظاهرات تجتاح الجزائر
» «الطيب» يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي
» لن تصدق العدد.. دولة عربية تخرج عناصر من الإناث العسكريين
» «لاسارتي» يصدم جماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز
» داعية سعودي يشبه تويتر بـ"سوبر ماركت"
» بالفيديو.. المجلس العسكري السوداني: ما حدث ليس انقلابًا
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي
» قائد قوات الدعم السريع السوداني ينحاز للمتظاهرين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول