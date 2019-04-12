برلمانى: التعديلات الدستورية تهدف لتحقيق الاستقرار

12 أبريل 2019 - 05:06 م

قال النائب ماجد طوبيا، إن المشاركة في التعديلات تعتبر واجبا وطنيا، كما تهدف لدعم واستكمال البناء والتنمية في مصر، ولتحقيق مزيد من الاستقرار على أرض الواقع، لافتا إلى أن الدستور من وضعه البشر وقابل للتعديل وفقا لمتطلبات الوطن.

وأضاف طوبيا، في بيان له أن دستور 2014 وضع في ظروف خاصة والجميع يعلم ذلك وكان الهدف منه حينذاك أن نصل لمرحلة استقرار مؤسسات الدولة، وبعد أن استقرت الأوضاع أصبح لزاما أن يتم تعديل الدستور لضمان تحقيق مزيد من الاستقرار، ومن هنا جاءت فكرة إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي.