بيان سودانى بشأن الاتفاقيات الدولية

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البشير

التفاقيات الدولية

رد السودان على مخاوف أممية بشأن الاتفاقيات الدولية التى أبرمها النظام المعزول مع الدول الأخرى، فى ظل ما يحدث بالبلاد من اضطرابات انتهت بتدخل الجيش وعزل الرئيس عمر البشير وإصدار أمر باعتقاله.

وقال نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، مجدي أحمد مفضل، اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري السوداني المؤقت مستعد لاحترام الاتفاقيات الدولية للبلاد والتعاون مع الدول الأخرى.

وأكد "مفضل"، أن المجلس العسكري المؤقت على استعداد لاحترام كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك الإقليمية، وعلى استعداد للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام وإتمام المرحلة الانتقالية (للسلطة) بشكل سلمي بناء على قناعاتنا السياسية.

في سياق آخر، تعهد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، اليوم الجمعة، بمحاكمة المسؤولين عن قتل المحتجين، خلال التظاهرات التي اندلعت للمطالبة برحيل الرئيس المعزول عمر البشير.

وفى وقت سابق ألقى وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، يوم أمس الخميس، خطابًا متلفزا أمام الشعب، أعلن فيه اعتقال الرئيس عمر البشير، وأعلن عن إنشاء مجلس عسكري يحكم البلاد لمدة عامين، كما أعلن أنه تم وقف أعمال دستور عام 2005 في البلاد ثم يتم تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم حل البرلمان والحكومة وسلطات المقاطعة.


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