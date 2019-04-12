«خير الدين» رئيسًا لاتحاد شمال إفريقيا

12 أبريل 2019 - 05:48 م

تولى خير الدين زطشى، رئيس الاتحاد الجزائرى، منصب رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة خلفاً للتونسى وديع الجرىء، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وعقد اتحاد شمال إفريقيا اجتماعاً اليوم بالقاهرة، على هامش إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32 التى تستضيفها مصر الصيف المقبل، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة.

وعقد اجتماع اتحاد شمال إفريقيا فى حضور هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسى، وفوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى، وجمال الجعفرى رئيس الاتحاد الليبى، بالإضافة إلى إلى خير الدين زطشى رئيس الاتحاد الجزائرى.

جدير بالذكر، أن اتحاد دول شمال إفريقيا يعين رئيساً كل ثلاث سنوات بالتناوب.