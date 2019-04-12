المفتي يشيد بيقظة قوات الشرطة في كمين "عيون موسى"

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حسن علام- متابعات

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مفتي الجمهورية

الدكتور شوقى علام

كمين عيون موسى

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيقظة رجال الشرطة في صد وإحباط الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين عيون موسى بجنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوة شرطة الكمين والإرهابيين ما أدى إلى مقتل اثنين من الإرهابيين أثناء الهجوم على الكمين.

كما أشاد المفتي في بيانه، بنجاح قوات الشرطة في توجيه ضربات موجعة للجماعات الإرهابية والقضاء على الخلية الإرهابية المكونة من 11 إرهابيًّا بشمال سيناء، وكذلك مقتل 6 إرهابيين بالخلية الإرهابية بالقليوبية.

ودعا المفتي إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية، وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأبطال القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب.


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