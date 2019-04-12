» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان

12 أبريل 2019 - 07:12 م

اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا مهما بشأن السودان بعد قرابة 24 ساعة من عزل البشير من قبل المجلس العسكري الانتقالي.

وأعادت السعودية عمل خطوطها الجوية إلى السودان، بعد فتح الأخيرة الأجواء للملاحة الجوية، حسب صحيفة "الوطن السعودية".

وأعلنت الخطوط السعودية في بيان، رفع التعليق المؤقت لرحلاتها بين السعودية والسودان، واستئناف تشغيلها، مشيرًا إلى أن الرحلة رقم SV3453 ستغادر من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى الخرطوم في موعدھا، الساعة 00:22 مساء اليوم الجمعة.

وكان القرار الرابع ضمن بيان المجلس العسكري الانتقالي في السودان هو "قفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر".