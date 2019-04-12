فتح باب تسجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية بنقابة أطباء الأسنان

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لأعضائها، في الانعقاد الثاني، اليوم الجمعة، بمقر دار الحكمة.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، ميزانية النقابة لعام 2017، واعتماد الميزانية، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعيين مراقب جديد للحسابات، بالإضافة إلى التصديق على محاضر الجمعية العمومية العادية، وغبر العادية الماضيين.

وكانت دعت النقابة العامة لأطباء الأسنان، لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، يوم الجمعة 22 مارس الماضي، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني لها، حال دون انعقادها، وتم تأجيلها لمدة 21 يوما.


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