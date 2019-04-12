» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا

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الاهلى

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تأهل الفريق الكروي الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة أبطال الكؤوس بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 30 /27  فى نصف نهائى البطولة.

تأهل فريق الأهلى إلى نصف النهائى  بالفوز على سموحة35 /27 فى ربع النهائى  ، و الفوز فى دور المجموعات على حورية الغينى 40 / 24 و التعادل مع النجم الساحلى 29 / 29

ويشارك فريق الأهلى فى هذه البطولة بصفته حاملا للقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، ويسعى فريق الأهلى فى هذه النسخة إلى حصد اللقب من أجل مصالحة الجماهير الحمراء بعد خسارة السوبر الأفريقى للموسم الثانى على التوالى أمام غريمه التقليدى الزمالك .

 


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