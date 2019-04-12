» مدرب منتخب مصر يتحدي: لا نخشى أي منافس

12 أبريل 2019 - 07:34 م

أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني لا يخشى أي منافس وذلك قبل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية: "لا ننتظر نتيجة معينة من قرعة كأس أمم إفريقيا، فنحن جاهزون لمواجهة أي منافس في البطولة، وهناك دائما احتمالات لوجود حصان أسود بتقديم منتخب صغير مستوى مميز ونتائج كبيرة".

وأتم: "من يريد الفوز باللقب، فيجب أن يستعد لمواجهة أي منافس مهما كان حجم لهذا السبب نحن مستعدون بشكل جيد للجميع".

وتقام فاعليات قرعة أمم إفريقيا تحت سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء، والتي تشهد حضور عدد كبير من نجوم القارة السمراء في مقدمتهم النجم الإيفواري يايا توريه، ونجم السنغال الحاج ضيوف، ونخبة من نجوم إفريقيا السابقين وهم التونسي طارق ذياب، والمغربي مصطفى حجي، والتونسي حاتم الطربلسي، والمعلم حسن شحاتة، والصقر أحمد حسن، والصخرة وائل جمعة، والنيجيري إيمانويل امونيكي.

ولأول مرة في تاريخ منافسات بطولة أمم إفريقيا، يتنافس 24 منتخبا بدلا من 16، مقسمين على 6 مجموعات.



