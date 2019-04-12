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«شوبير»: أتمنى مجموعة سهلة لمنتخب مصر

الرياضة

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المصريون

امم افريقيا

شوقى غريب

أعرب أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أمنيته بوقوع المنتخب الوطني، في مجموعة خلال كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "بالطبع القرعة ستكون مليئة المفاجآت كما هي العادة في بطولات إفريقيا السابقة، لكن ما أريد التحدث عنه الآن هو حالة الإبهار والإعجاب بتنظيم حفل القرعة الذي يعطي صورة حضارية ممتازة عن مصر".

وأضاف: "نتمنى بداية سهلة وموفقة لمنتخب مصر في مشواره بالبطولة القارية، ونريد مواجهة فرق سهلة في البدايات قبل الدخول في الأدوار المهمة ".

وأتم: "كلنا ثقة في منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة أجيري في تحقيق حلم ملاييين المصريين، فلدينا منتخب قوي مليء بالمواهب والطموح الكبير لتحقيق اللقب".

وتقام فاعليات قرعة أمم إفريقيا تحت سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء، والتي تشهد حضور عدد كبير من نجوم القارة السمراء في مقدمتهم النجم الإيفواري يايا توريه، ونجم السنغال الحاج ضيوف، ونخبة من نجوم إفريقيا السابقين وهم التونسي طارق ذياب، والمغربي مصطفى حجي، والتونسي حاتم الطربلسي، والمعلم حسن شحاتة، والصقر أحمد حسن، والصخرة وائل جمعة، والنيجيري إيمانويل امونيكي.

ولأول مرة في تاريخ منافسات بطولة أمم إفريقيا، يتنافس 24 منتخبا بدلا من 16، مقسمين على 6 مجموعات.


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