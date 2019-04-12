  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
قرعة امم افريقيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

علم السعودية

السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

بيان سودانى بشأن الاتفاقيات الدولية

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

أرشيفية

الزراعة تعلن الطوارئ لمنع دخول هذه «الحشرة» إلى مصر

فايز السراج

ليبيا.. أوامر عسكرية بالقبض على "السراج"

جامعة الأزهر (أرشيفية)

قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"

«ضيوف»: ماني وصلاح الأفضل.. واتمنى النهائي بين السنغال ومصر

الرياضة

ضيوف
ضيوف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"مانى" ينتصر على صلاح ويحصد لقب الأفضل فى الفريق

#

أسطورة السنغال لـ"ماني": ارحل من ليفربول .. صلاح لن يتركك

#

أسطورة السنغال يطالب «ماني» بالابتعاد عن «صلاح»

#

لفظ خارج لضيفة حساسين .. والسبب فستان رانيا يوسف

مصر

المصريون

امم افريقيا

السنغال

أشاد الحاج ضيوف، مهاجم ليفربول والمنتخب السنغالي السابق، بحفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية على سفح الاهرامات، معربًا عن أمنيته بوصول مصر والسنغال إلى نهائي البطولة.

وتحدث ضيوف عن نجوم الكرة المصرية مشيدا بالثنائي محمد ابوتريكة و محمد صلاح معتبرا الاول من أهم نجوم الكرة على مستوى العالم ولا يقل عن زين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا السابق كما وصف الثاني بأنه الأفضل فى أفريقيا حاليا برفقة ساديو ماني زميله في ليفربول.

وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم احمد احمد رئيس الكاف وهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة بجانب النجوم السابقين يايا توريه والحاج ضيوف وريحوبيرت سونج ومصطفى حجي

 ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إحباط تهريب أدوية بـ4 ملايين جنيه في أسيوط
» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال
» مدرب منتخب مصر يتحدي: لا نخشى أي منافس
» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان
» «أجيري» يصل مقر قرعة أمم أفريقيا 2019
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» بالصور.. لحظة وصول كأس الأمم الإفريقية إلى مصر
» أول جمعة بعد تنصيب "بن صالح".. التظاهرات تجتاح الجزائر
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز
» لن تصدق العدد.. دولة عربية تخرج عناصر من الإناث العسكريين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول