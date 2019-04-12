"علام" يدين العملية الإرهابية بإقليم بلوشستان في باكستان

12 أبريل 2019 - 07:54 م

أدان الدكتور شوقي علاممفتي الجمهوريةالعملية الإرهابية التي وقعت في سوق بمدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان في باكستان مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا و48 مصابًا على الأقل.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن الإرهاب يثبت يومًا بعد يوم أنه لا دين له ولا وطن، بل أصبح يهدد الجميع مما يحتم علينا أن نتعاون ونتحد معًا من أجل مواجهة هذا الخطر الداهم والفكر المتطرف المنحرف.

وتوجه المفتي بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.