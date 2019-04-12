  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
قرعة امم افريقيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

علم السعودية

السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

بيان سودانى بشأن الاتفاقيات الدولية

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

أرشيفية

الزراعة تعلن الطوارئ لمنع دخول هذه «الحشرة» إلى مصر

فايز السراج

ليبيا.. أوامر عسكرية بالقبض على "السراج"

جامعة الأزهر (أرشيفية)

قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"

ضبط 1027 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالفيوم

قضايا وحوادث

ضبط 1616 مخالفة مرورية بكفر الشيخ
مخالفة مرورية

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ضبط 1027 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالفيوم

#

ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من مسنة

#

ضبط 10 تجار مخدرات فى حملة بالقليوبية

#

تنفيذ 1109 أحكام قضائية في حملة أمنية

  

تمكنت حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم من ضبط (7) قطع سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وقضية مخدرات (اتجار) و(4) قضايا حيازة أسلحة بيضاء و(12) قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات و( 1068) حكما في مجال تنفيذ الأحكام .

كما تمكنت من ضبط (86) قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر ، و(82) قضية في مجال المرور على الأسواق (عدم وجود شهادة صحية - إدارة نشاط بدون ترخيص) و(356) تنفيذ قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين و(1027) مخالفة وجنحة مرور .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إحباط تهريب أدوية بـ4 ملايين جنيه في أسيوط
» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال
» مدرب منتخب مصر يتحدي: لا نخشى أي منافس
» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان
» «أجيري» يصل مقر قرعة أمم أفريقيا 2019
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» بالصور.. لحظة وصول كأس الأمم الإفريقية إلى مصر
» أول جمعة بعد تنصيب "بن صالح".. التظاهرات تجتاح الجزائر
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز
» لن تصدق العدد.. دولة عربية تخرج عناصر من الإناث العسكريين

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول