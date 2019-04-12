رئيس «الكاف» يوجه الشكر لـ«السيسي»

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السيسي

المصريون

احمد احمد

حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على توجيه الشكر إلى عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، على تعهده بإقامة النسخة الجديدة لبطولة أمم افريقيا فى مصر، وتجهيز تنظيم رائع للبطولة.

وقال رئيس كاف فى كلمته خلال حفل قرعة الكان، أنه يشكر أيضا هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الجبلاية على موافقتهم على إقامة البطولة فى مصر بعد اعتذار المغرب.

تابع أنه يتمنى أن تخرج النسخة الجديدة للكان بشكل مشرف يعبر عن تاريخ القارة السمراء والمنتخبات الافريقية الكبيرة.

ويشهد حفل القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.


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